Выживший во время восхождения на Эльбрус турист рассказал о гибели жены на его руках

Один из туристов, который смог выжить во время смертельного восхождения на Эльбрус, рассказал, что три часа держал на руках умирающую жену. По словам Артема Нестерова, он понимал, что ее не спасут, и сам в это время уже не чувствовал рук и почти ничего не видел из-за снега.

О смерти своей супруги Нестеров рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я три часа держал на руках умирающую жену. Знал, что не смогут спасти. Она кричала от боли, а я говорил, что люблю ее. Жалею, что не говорил этого чаще», — сказал он.

Женщина умерла от обморожения еще до прибытия спасателей. Нестеров уточнил, что это был их первый подъем на гору, но они готовились полгода, начали бегать и отказались от спиртного.

По его мнению, в случившемся есть вина гида, который не стал спасать его жену, когда она упала на склоне, решив, что женщина уже погибла.

«Я похоронил жену дважды. Антон (имя гида — прим. ред.) взял на себя роль Бога и решил, кого можно спасать, кого — нет. Он оставил мою жену, сказав что она умерла. Даже пульс не проверил. Я потом ее нашел, был с ней», — рассказал Нестеров.

Накануне Нальчикский городской суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, сообщала газета «Известия». Он дал признательные показания по делу.