Выживший в «Зимней вишне» подал иск на 11 миллионов за смерть дочерей

Суд освободил из СИЗО 4 обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» Подробнее

«Иск к семи фигурантам: Судденок, Богдановой, Полозиненко, Никитину, Бурсину, Антюшину, Соболеву», — сообщили в суде.

Михаил Трусов, потерявший в пожаре двух дочерей, пояснил, что иск составлен верно. «К сожалению, спасли не моих детей, а меня, но на этого человека (Генина, спасателя — прим. ред.) не хочу подавать», — объяснил он.

В иске говорится, что Трусов намерен взыскать с подсудимых три миллиона рублей за моральный ущерб из-за вреда своему здоровью, а также по четыре миллиона в качестве морального ущерба за смерть каждой дочери.

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В рамках дела обвиняемыми проходят восемь человек: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, работник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове случилась 25 марта 2018 года. Пожар начался на верхнем этаже здания, где находились несколько кинозалов и детские игровые комнаты. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.