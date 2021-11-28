Выживший спасатель из «Листвяжной» рассказал, как выбрался на поверхность

Спасатель Александр Заковряшин, выживший в шахте «Листвяжная», рассказал, что смог выбраться на поверхность благодаря тому, что нашел струю свежего воздуха в выработке. Он ориентировался по ней.

Сейчас пострадавший находится в больнице. По его словам, ему уже лучше, медперсонал оказывает всю необходимую помощь, питание и уход очень хорошие. Видеокомментарий спасателя опубликовал Telegram-канал Shot.

Говоря о своем спасении из шахты, Заковряшин уточнил, что попал в струю свежего воздуха, у него были спецсредства. Оставалось набраться сил.

«Получается, я попал на свежую струю — и там у меня была возможность, как говорится, отлежаться, а потом я уже выходил и там меня встретили ребята из кемеровского отряда. Им тоже большое спасибо», — сказал он.

По его словам, медикаментами во время нахождения в шахте он не пользовался.

«Ну, там не было как таковой загазованной атмосферы, поэтому я там смог находиться такое длительное время», — уточнил Заковряшин.

Спасатель добавил, что готов вернуться к работе после выздоровления.

«Да, без проблем [вернусь к работе]. Страх у человека всегда будет присутствовать в таких экстренных ситуациях. От этого человеку не отделаться никак», — заключил он.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. В больницах находятся 64 человека, еще 12 получают лечение амбулаторно. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.