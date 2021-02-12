Выживший при взрыве магазина во Владикавказе мужчина оказался ювелиром, а не охранником

Мужчина, который чудом остался жив после мощного взрыва магазина во Владикавказе, оказался ювелиром. Ранее СМИ писали, что она работал в супермаркете охранником. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в Северной Осетии.

«Мужчина, который спасся из завалов, не был охранником, как передавали СМИ, он работал ювелиром», — процитировала «Российская газета» слова представителя ведомства.

33-летний Зураб Засеев работал в своей мастерской, расположенной в здании, всю ночь. Утром в магазине произошел взрыв и здание начало рушиться. Но мужчине удало выбраться из-под завалов. Его осмотрели медики, от госпитализации он отказался, так как почти не пострадал.

Утром в пятницу в трехэтажном здании магазина «Магнит» прогремел в мощный взрыв. По предварительным данным, там находился только мужчина, так как магазин к тому времени был еще закрыт. Пока неофициальной причиной считается утечка газа.

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии начало доследственную проверку по факту взрыва на улице Гагкаева. На месте спасатели продолжают работать и разбирать завалы. В ближайшее время будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.