Выживший при крушении Ми-8 россиянин отказался покидать Камчатку из-за погибших родных

Мужчина, выживший при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, отказался покидать место катастрофы. Он ждет, пока из воды вытащат останки его родных.

Сейчас с ним работают психологи МЧС, об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«В настоящий момент на Курильском озере оказывается психологическая поддержка родственникам одного из погибших в результате крушения, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег», — рассказали в МЧС.

Там добавили, что с начала открытия горячей линии МЧС психологи обработали более 400 звонков. В основном звонят те, кто интересуется судьбой определенных людей. Также просили рассказать о ходе ликвидации последствий ЧС. Некоторым родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Вертолет Ми-8, который вез туристов, упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Среди них был и один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них сейчас находятся в реанимации, четверо не пострадали. По факту случившегося расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 17 августа водолазы подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении Ми-8. Поисковые работы продолжаются.