Выжившая в двух авариях «Невского экспресса» россиянка умерла

«После операций она долго восстанавливалась, и с присущей ей решительностью завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге, цветной татуировкой», — поделилась Намсараева.

По ее словам, Новикова скончалась после продолжительной болезни. Отмечается, что ей удалось преодолеть последствия крушений. Она продолжила пользоваться поездами, несмотря на трудности.