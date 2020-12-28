Выжившая в двух авариях «Невского экспресса» россиянка умерла
Телеведущая Алла Намсараева на своей странице в Facebook рассказала о смерти петербурженки Натальи Новиковой, которая пережила оба крушения поезда «Невский экспресс». Об этом сообщила Общественная служба новостей.
«После операций она долго восстанавливалась, и с присущей ей решительностью завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге, цветной татуировкой», — поделилась Намсараева.
По ее словам, Новикова скончалась после продолжительной болезни. Отмечается, что ей удалось преодолеть последствия крушений. Она продолжила пользоваться поездами, несмотря на трудности.