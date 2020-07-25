Выжить любой ценой. Участники ролевой игры в Рошале погрузились в зомби-апокалипсис

В обычной жизни больше всего хочется приключений. Именно для этого собрались 40 страйкболистов из городских округов Рошаль и Шатура, чтобы на 24 часа стать выжившими героями зомби-апокалипсиса. У ребят были 24 часа, чтобы выполнить все задания.

По легенде игры, из секретной лаборатории вырвался неизвестный штамм вируса и превратил жителей в ходячих мертвецов. Выжила только группа добровольцев. Их задача проста — выжить.

Атмосфера приближена к реальной. Антураж постапокалиптический — старый пионерский лагерь. Игрокам действительно приходилось выживать. Получить еду и воду можно было только за найденные артефакты.

Все участники разделились на команды — фракции: военные, инженеры, выжившие и неопознанные.

По словам охранника команды «Неопознанные» Никиты Фонина, происходит настоящий отрыв от реальности.

Ходишь, а там какой-то монстр! Ты понимаешь что это человек где-то в подсознании, но тебе страшно! Мозг выдает так, что тебя сейчас съедят и нужно куда-то убегать Никита Фонин игрок команды «Неопознанные».

Новичок игры Ольга Чижикова играет доцента радиобиологии. Она должна найти вакцину против вируса, а кроме того, она отвечает за здоровье других участников команды.

«Мы собираем кровь мутантов, анализируем с помощью пробирок и разных веществ и потом ищем вакцину», — рассказала девушка.

Покой команды охраняют военные. В их арсенале есть и пистолеты, и гранаты, и автоматы. Нашествие зобми ребятам не страшны.

Будущий автомеханик Даниил Птицын опытный игрок. Сегодня он играет «выжившего», который перешел на сторону военных. По его словам, это превращение компьютерной игры в реальность.

«Все в детстве играли в Stalker, DOOM. Хочется воплотить в жизнь мир виртуальности. Организаторы дают нам эту возможность», — поделился он своим впечатлением,

Организатор ролевой страйкбольной игры «Штамм 730» Константин Кирсанов заявил, что игра позволяет игрокам примерить на себя новую ролевую модель.

Они могут быть кем угодно. Если в жизни простой менеджер в игре могут попробовать себя в роли медика, инженера, преступника, полицейского кого угодно. Они переживают новую жизнь Константин Кирсанов Организатор ролевой страйкбольной игры «Штамм 730».

Сутки настоящих приключений. Драйв, выброс адреналина, эмоции и воспоминания, которые останутся надолго в памяти. Игра «Штамм 730» запомнится игрокам, а значит новый квест они будут ждать с нетерпением.