Общество 18 мая 2023, 01:21 «Выжить и не замерзнуть». Жительница деревни ответила на идею Матвиенко переселять молодежь в села Жительница деревни ответила на идею Матвиенко переселять молодежь в села James Kovin / Unsplash

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала блогеров популяризировать деревенскую жизнь и привлекать молодежь в села. Жительница Бурятии рассказала mk.ru, что существование в современной деревне — мрачное и тяжелое, и весь смысл сводится к тому, чтобы «выжить и не замерзнуть».

Светлана переехала из Улан-Удэ в деревню несколько лет назад. Тогда у нее было несколько иное представление о сельской жизни — теперь оно разбилось о суровую реальность.

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По ее словам, местные много пьют и не отличаются хорошим воспитанием. Дома не предназначены для комфортной жизни зимой, поэтому значительную часть зарплаты приходится тратить на покупку дров.

«И так каждый день зимой. Одно безрадостное кочегарство. Смысл существования зимой в деревне — просто выжить и не замерзнуть», — рассказала собеседница издания.

Ко всему добавляются проблемы с транспортом — чтобы попасть в соседние населенные пункты, иногда приходится часами ловить попутку.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переселять городскую молодежь в деревни. Она призвала блогеров рассказать о прелестях сельской жизни.