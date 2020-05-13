«Выжимала все до трусов»: российская врач расписала все подробности работы во время пандемии

Во время ситуации с коронавирусом тяжело приходится как больным, так и медикам. Одна из врачей в Екатеринбурге начала делиться рассказами о работе. Несмотря на тяжкий труд, девушка не забыла и о юморе.

«Я не знаю, кто говорит, что врачи хайпят на теме „короны“. Я молилась всем богам сегодня, передвигаясь в этом комбезе по отделению. Я выжимала потом все до трусов. Ну и заполнить на каждую историю 354 578 бумажек — это отдельная тема вообще. Я даже лежать не могу. Это фото до», — написала она в одном из постов в Twitter.

Источник фото: twitter.com/Kiselimba

Врач отметила, что уговаривать пациентов с легкой формой заболевания оставаться дома и лечиться бесполезно. Такие люди не соблюдают самоизоляцию и могут заразить других.

«Они не будут сидеть. Так что будьте осторожны. Они повсюду и даже без соплей и кашля», — предупредила девушка.

При этом она призналась, что гуляющие на улицах толпы людей уже не вызывают у нее возмущения. Такие люди наказывают себя сами, так как мест в больницах становится все меньше. В какой-то момент им просто никто не сможет помочь, так что люди сами делают свой выбор.

«Они не хотят к нам приезжать, а у меня не взяли мазки, а я вот жду со вчера — это все оттуда. Не, не хотят. Просто некому ехать. А те, кто еще есть, не успевают. Режим работы сейчас у медперсонала нон-стоп — ночь и день, будни и выходные. И все равно не успевают», — рассказала офтальмолог про жалобы пациентов.

Девушка подчеркнула, что сейчас работы в больницах не становится меньше, даже если сидеть до ночи. Медики не успевают не только лечить, но и закрывать выписанные истории.

«Людей много. Многие нагулялись и потом перезаражали родителей, которые уже тяжелее и с пневмониями в других больницах», — написала она.

Один из пациентов пожаловался, что к нему долго не приезжали взять мазок на коронавирус и он мог бы отправиться в больницу сам, если бы знал, куда именно нужно ехать. Но такая идея не самая удачная. «И устроили бы там коронавирусную вечеринку. Офигенно», — иронично пояснила врач.

В одном из постов она написала, что некоторые действительно соблюдают самоизоляцию, но это не всегда помогает. Чаще всего пациенты жалуются на отсутствие запахов и вкуса, головную боль, тянущие боли в ногах и температуру.

«Раньше многие мои пациенты не верили в „корону“, а теперь лежат — шутят, какие они со всех сторон ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ», — поделилась девушка.

Всего в России насчитывается 242 271 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Вылечились уже 48 003 пациента, скончались 2212 человек.