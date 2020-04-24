Выздоровел единственный больной НАО. В России появился регион без коронавируса

Ненецкий автономный округ вновь свободен от коронавируса. Там выздоровел единственный житель, у которого диагностировали COVID-19.

Как сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный, единственный заболевший — житель Нарьян-Мара, который вернулся из Санкт-Петербурга. Его выявили в аэропорту 9 апреля, заметив повышенную температуру.

«На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса», — цитирует газета «Известия» Бездудного.

Глава региона в пятницу проверил, как в аэропорту Нарьян-Мара соблюдаются меры профилактики COVID-19. По его словам, соблюдаемые в регионе действия эффективны.

В правительстве НАО рассказали, что в регионе остаются на изоляции пять человек, которые перед приездом в округ посещали Белоруссию. Всего с начала пандемии в НАО провели 1116 исследований, в том числе проверили 162 человек, которые контактировали с единственным заболевшим.

По информации на 23 апреля, в России зафиксировали больше 62 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Только за последние сутки их число выросло на 4774. 555 больных скончались, 4891 — вылечился.