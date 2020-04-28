Выздоравливающих пациентов с СОVID-19 стало больше в Москве

Столичные медики вылечили от COVID-19 еще 606 пациентов за прошедшие сутки. Днем ранее им удалось поставить на ноги 349 человек, что почти вдвое меньше.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни», — приводит оперштаб Москвы слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что власти надеются на продолжение положительной динамики. Общее число вылечившихся пациентов составляет теперь 4130 человек. 27 апреля сообщалось о 349 новых выздоровевших и 3524 выписавшихся за весь период пандемии.

Сейчас в городе врачи помогают 48 426 зараженным коронавирусом. Всего в России зафиксировано 93 558 случаев инфицирования. Летальных исходов — 867, а выздоровевших по стране — 8456 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже поручил Роспотербнадзору разработать шаги для снятия или смягчения объявленных ограничений. Ведомство должно предоставить план до 29 апреля. Пока в большинстве регионов действует режим самоизоляции.