Вывозные рейсы забрали более семи тысяч россиян из США

Порядка семи тысяч россиян вернулись на родину из США с помощью вывозных рейсов. Всего за время пандемии коронавируса из Америки в Россию вылетел 21 вывозной самолет.

«Сегодня из США в Россию возвращаются 411 человек, среди них 11 младенцев. Буквально несколько минут назад самолет вылетел из нью-йоркского аэропорта им. Дж.Кеннеди», — сообщил посол России в США Анатолий Антонов в аккаунте посольства на Facebook.

На очередном рейсе был 31 человек из числа наиболее уязвимых категорий — это инвалиды и пожилые люди. Они в первую очередь нуждаются в репатриации.

Посол также добавил, что ситуация с коронавирусом в городах США «остается непростой», поэтому российские дипломаты внимательно следят за всем происходящим в Америке.

Ранее появилась информация, что вывозные рейсы для россиян станут платными, но МИД опроверг ее. Сейчас наших соотечественников возвращают на родину бесплатно, если есть угроза жизни или здоровью.