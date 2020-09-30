Вывоз хвойных и ценных лиственных пород из России запретят в 2022 году

В России с 1 января 2022 года введут полный запрет на вывоз с территории страны грубо обработанного или необработанного леса хвойных и ценных лиственных пород. Об этом распорядился Владимир Путин.

Президент РФ провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса. Главу государства процитировал сайт Кремля.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что бесконтрольному вывозу необработанной древесины необходимо поставить «жесткий заслон». Помочь могут современные цифровые технологии, которые глава государства призвал активно использовать. Для этих же целей нужен запуск федеральной информационной системы лесного комплекса, в которую бы вошел «государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам».

Учет древесины и сделок с ней, сказал Путин, должен вестись именно в единой системе. Так надзорные органы смогут проследить всю цепочку — от рубки до изготовления продукции и ее вывоза за границу.

«Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий», — обратил внимание президент.

Система учета древесины и сделок с ней должна заработать в пилотном режиме с 1 января 2021 года. Ее использование хотят сделать обязательным с 1 июля.

Путин также призвал пересмотреть подходы к работе таможни. Ее нужно «настроить таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался „кругляк“».