Вывоз детей за границу облегчат для родителей

Правительство одобрило поправки в закон о вывозе детей за границу. Если его примут, родители смогут при разногласиях прописывать адресные запреты на выезд ребенка за рубеж, включая внесение в стоп-лист определенные страны.

Также закон предусматривает запрет на вывоз несовершеннолетних из России родителями-иностранцами. Об этом узнали «Известия».

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — рассказал изданию председатель правления Ассоциации юристов (АЮР) России, член правительственной комиссии Владимир Груздев.

При этом родитель, который подал заявление на запрет вывоза несовершеннолетнего другим родителем, сам сможет выезжать с ребенком за пределы России. Однако это не касается родителя-иностранца. При подаче такого заявление он тоже лишается такой возможности.

Закон, по мнению экспертов, нацелен на защиту детей при разногласии родителей. Если бывшие муж и жена общаются хорошо и не имеют друг к другу претензий, то дополнительных бумаг для выезда ребенка в другую страну с одним из родителей не потребуется.

В Госдуме поправки могут рассмотреть в ближайшую сессию.