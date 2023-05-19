Общество 19 мая 2023, 17:47 Выводок утят спасли из трехметровой ямы в Даниловском районе Москвы В Даниловском районе Москвы спасатели вытащили пятерых утят из трехметровой ямы Unsplash

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На Серпуховском Валу, напротив дома № 17, в трехметровую яму провалился выводок утят. Их обнаружили собаки из отряда «Спасрезерва». Сейчас жизни и здоровью пернатых малышей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По информации ведомства, добровольцы, прогуливавшиеся с собаками в сквере, обнаружили птиц и сразу вызвали спасателей. Утята находились на глубине примерно трех метров, а наверху их ждали обеспокоенные родители.

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Пожарные воспользовались помощью проезжающего мимо поливомоечного трактора, чтобы заполнить техническое отверстие водой. В итоге птицы успешно вынырнули и выбрались из ловушки.

В прошлом году спасатели достали из гнезда маленького дрозда, который запутался в нейлоновой нити. Его заметили местные жители.