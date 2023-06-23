Общество 23 июня 2023, 12:39 «Вывести на уровень лучших в мире». Гендиректор Московского НПЗ рассказал об амбициозных планах завода Сергей Шинов

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Компания «Газпром нефть» с 2011 года проводит самую масштабную модернизацию производства на Московском нефтеперерабатывающем заводе за всю его 85-летнюю историю. Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер рассказал в интервью ТАСС, какие цели стоят перед предприятием.

По словам руководителя Московского НПЗ, на заводе собираются полностью отказаться от выпуска мазута и уйти от низкомаржинальных продукции. Глубина переработки топлива на предприятии достигнет почти 100%, отметил Зубер. Благодаря этому Московский нефтеперерабатывающий завод сможет перерабатывать весь объем нефти в востребованные на рынке продукты без остатка.

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«Приоритеты в этом плане не изменились. Задачи стоят амбициозные — вывести завод на уровень лучших в мире», — заявил гендиректор.

МНПЗ исполнилось 85 лет в 2023 году. Богатая история завода включает традиции, опыт, профессионализм и накопленные уникальные компетенции, рассказал Зубер. При этом предприятие смотрит в будущее, оставаясь новатором для многих изменений в отрасли, обратил внимание руководитель.

Сергей Шинов

«Газпром нефть» вложила 300 миллиардов рублей в развитие Московского нефтеперерабатывающего завода и направит еще 200 миллиардов до конца 2025 года, сообщил генеральный директор. Оборудование МНПЗ обновили более чем на 80%. К 2025 году на предприятии заработает комплекс глубокой переработки нефти, благодаря которому площадка перейдет на практически безотходное производство.

Модернизация позволила заводу снизить воздействие на окружающую среду на 75% с 2011 года. На этом МНПЗ не останавливается и продолжает внедрять наиболее совершенные природоохранные решения.

«Наши объекты по бумагам рассчитаны на 20 лет. Однако мы строим так, чтобы их ресурса хватило как минимум еще на 50 лет», — подчеркнул Зубер.

Проекты модернизации создали возможность гибкого управления производством, добавил гендиректор завода. Предприятие планирует сохранить объем переработки нефти на уровне 2022 года. Пока на МНПЗ наблюдается рост этого показателя на 1–3%.