Вывеску Renault сняли со здания завода в Москве. Демонтаж попал на видео

Здание автомобильного завода на Волгоградском проспекте сегодня лишилось старой вывески. Гигантскую надпись Renault разобрали по частям. Теперь на предприятии будут производить машины «Москвич». Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Однако возрожденные «москвичи» все-таки изменятся. По словам мэра столицы, завод будет выпускать электромобили.