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    25 мая 2022, 16:41

    Вывеску Renault сняли со здания завода в Москве. Демонтаж попал на видео

    Со здания завода Renault на Волгоградском проспекте в Москве сняли вывеску

    Ольга Назаркина

    Здание автомобильного завода на Волгоградском проспекте сегодня лишилось старой вывески. Гигантскую надпись Renault разобрали по частям. Теперь на предприятии будут производить машины «Москвич». Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Однако возрожденные «москвичи» все-таки изменятся. По словам мэра столицы, завод будет выпускать электромобили.