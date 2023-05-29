Общество 29 мая 2023, 14:13 Вывески на иностранных языках запретили в Краснодаре Краснодарская дума запретила использовать вывески на иностранных языках с 1 сентября Unsplash

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Новые правила благоустройства утвердили на заседании Краснодарской думы 29 мая, сообщило издание 93.ru. Городским предпринимателям запретят использование вывесок на иностранных языках. Поправки вступят в силу 1 сентября 2023 года.

Местному бизнесу запретят также транслитерацию на вывесках. По мнению главы города Евгения Наумова, сейчас в Краснодаре все «как-то не патриотично».

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«Иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации», — отметили авторы документа.

Владельцам компаний дали несколько месяцев, чтобы привести вывески в порядок. Владельцам бизнеса на магистральных улицах и в границах исторического центра Краснодара позволили завершить работы до 1 марта 2024 года.

В марте прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить коммерческие вывески на иностранных языках. В июне председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии подготовили законопроект. Политик поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли размещать рекламу только на русском, либо же разрешить использование и других государственных языков, принятых в субъектах страны.