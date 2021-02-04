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    04 февраля 2021, 13:54

    Выведение геолокации из-под тайны связи прокомментировали в Госдуме

    Дарья Морозова

    Заместитель главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что геолокация граждан будет доступна только сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Ранее с инициативой вывести эти данные из перечня тайных сведений выступили в Минцифре. По мнению авторов предложения, это поможет в поиске пропавших людей.

    «Такие данные могут стать открытыми только для правоохранительных органов, только в определенных случаях, когда речь идет о нарушении закона. Конечно, для раскрытия преступлений, для поиска пропавших граждан, детей», — заявил Свинцов.

    Передачу информации о местонахождении третьим лицам для слежения за россиянами депутат назвал недопустимой.