Выведение геолокации из-под тайны связи прокомментировали в Госдуме

Ранее с инициативой вывести эти данные из перечня тайных сведений выступили в Минцифре. По мнению авторов предложения, это поможет в поиске пропавших людей.

«Такие данные могут стать открытыми только для правоохранительных органов, только в определенных случаях, когда речь идет о нарушении закона. Конечно, для раскрытия преступлений, для поиска пропавших граждан, детей», — заявил Свинцов.

Передачу информации о местонахождении третьим лицам для слежения за россиянами депутат назвал недопустимой.