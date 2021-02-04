Выведение геолокации из-под тайны связи прокомментировали в Госдуме
Заместитель главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что геолокация граждан будет доступна только сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Ранее с инициативой вывести эти данные из перечня тайных сведений выступили в Минцифре. По мнению авторов предложения, это поможет в поиске пропавших людей.
«Такие данные могут стать открытыми только для правоохранительных органов, только в определенных случаях, когда речь идет о нарушении закона. Конечно, для раскрытия преступлений, для поиска пропавших граждан, детей», — заявил Свинцов.
Передачу информации о местонахождении третьим лицам для слежения за россиянами депутат назвал недопустимой.