Кот, которого жительница Екатеринбурга бросила в аэропорту Кольцово, чувствует себя хорошо. Поступком жительницы заинтересовалась прокуратура и полиция. Даже если хозяйка объявится, питомца ей все равно не вернут. Об этом «360» рассказала хозяйка приюта «Клякса» Татьяна Ионина.

Девушка приехала в аэропорт с котом. Она не знала, что для животного нужно было покупать отдельный билет. В итоге она решила его оставить.

«Хозяев еще не подобрали. Чувствует себя прекрасно — кушает, писает, какает, гуляет. Пока мы отпускаем его только в своем присутствии, когда сами в помещении находимся. Он не породистый, обыкновенный кот. Месяцев 10 ему, кот-подросток. Попал в нормальном состоянии», — рассказала женщина.

Как выяснилось, приют три года назад заключил соглашение с аэропортом Кольцово. Всех животных, которые не попадают на рейс, они забирают. При этом есть и ответственные хозяева, которые потом забирают питомцев.

«Нам позвонили, и мы забрали. А так, приют для животных-инвалидов. Даже если хозяйка кота объявится, кота ей никто не отдаст. Этим вопросом занимается прокуратура, полиция», — объяснила собеседница «360».

По ее словам, примерно раз в полгода попадаются такие безответственные хозяева, которые оставляют питомцев в аэропорту.

«Девушку спросили работники, куда она денет кота. Она сказала, что отдаст провожающим. Если бы она этого не сказала, ей дали бы наш номер. Но она просто вышла, вытряхнула из переноски и улетела», — рассказала Ионина.

Кота ловили, так как он не сразу на руки пошел, потому что был в стрессовом состоянии. Питомца потом назвали в честь воздушной гавани — Кольцов. В пресс-службе аэропорта ранее призвали пассажиров не делать питомцев заложниками своей неосведомленности.