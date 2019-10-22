Вытрезвители могут вернуться в Россию
Организацию вытрезвителей хотят поручить регионам. А общие правила их деятельности будет определять правительство.
Инициативу уже поддержал комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по этому законопроекту.
Сенаторы и депутаты внесли документ в нижнюю палату парламента в мае. Авторы законопроекта предложили законодательно разрешить помещать пьяных граждан без их согласия в специализированные учреждения для их безопасности.
Один из авторов проекта, глава социального комитета СФ Валерий Рязанский, пояснил, что сейчас вопрос создания учреждений для помощи находящимся в состоянии опьянения законодательно не урегулирован.
Между тем ранее Минздрав России сообщал, что число зависимых от алкоголя россиян за последние 10 лет снизилось на 37% — с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек.