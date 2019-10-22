  • Вытрезвители могут вернуться в Россию

    22 октября 2019, 12:10

    Екатерина Керсипова

    В России хотят восстановить систему вытрезвителей. Соответствующий законопроект порекомендовал принять в первом чтении нижней палате комитет Госдумы по по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Вытрезвители могут вернуться в Россию

    Организацию вытрезвителей хотят поручить регионам. А общие правила их деятельности будет определять правительство.

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    Инициативу уже поддержал комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по этому законопроекту.

    Сенаторы и депутаты внесли документ в нижнюю палату парламента в мае. Авторы законопроекта предложили законодательно разрешить помещать пьяных граждан без их согласия в специализированные учреждения для их безопасности.

    Один из авторов проекта, глава социального комитета СФ Валерий Рязанский, пояснил, что сейчас вопрос создания учреждений для помощи находящимся в состоянии опьянения законодательно не урегулирован.

    Между тем ранее Минздрав России сообщал, что число зависимых от алкоголя россиян за последние 10 лет снизилось на 37% — с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек.