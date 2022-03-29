Высылку из России дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии назвали «логичным шагом»

МИД России объявил о высылке сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры. Такое решение прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, написал RT.

По его словам, эта мера является абсолютно логичной.

«На мой взгляд, абсолютно логичный шаг. Тем более мы видим, что это происходит в рамках зеркальных, ответных мер, как принято в дипломатии», — подчеркнул Данюк.

Он также отметил, что Латвия, Литва и Эстония всячески пытаются переписать историю и вычеркнуть советский период.

Ранее МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии объявили о высылке российских дипломатов на фоне спецоперации России на Украине.