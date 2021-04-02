Высылку двух дипломатов из Италии подтвердили в посольстве России

Посол России в Италии Сергей Разов подтвердил информацию о высылке двух российских дипломатов из Рима. Они вернутся на родину после шпионского скандала.

«Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами», — заявил Разов в интервью телеканалу Rainews24.

По его словам, надо смотреть на ситуацию шире. Ведь отношения двух стран многогранны. Не надо обращать внимание лишь на «отдельные неприятные эпизоды». Тем не менее посол заметил, что произошедшее вызвало большее сожаление у диппредставителей России.

Двух человек задержали в Риме 30 марта по подозрению в шпионаже в пользу России. СМИ писали, что это офицер ВМС Италии и сотрудник военного атташе. Утверждалось, что итальянец передал россиянину документы и получил деньги. После этого Разов был вызван в МИД Италии, где итальянское ведомство выразило ему протест в связи со сложившейся ситуацией. В итоге двух россиян признали персонами нон грата и выслали из страны.