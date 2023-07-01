Общество 01 июля 2023, 18:06 Выступление музыкантов прервали на фестивале в Новгородской области из-за возможной дискредитации ВС РФ Выступление рок-группы прервали на фестивале под Новгородом из-за провокационной песни Группа «Смена» / «ВКонтакте»

Читать 360tv в

В Новгородской области на рок-фестивале «Рокот над Ильменем» выступление местной группы «Смена» прервали из-за провокационней песни. Об этом РБК сообщил один из организаторов мероприятия Александр Рыжков.

По его словам, перед фестивалем все исполнители подписывали соглашение, в котором был пункт о запрете дискредитации российской армии. В администрации Новгородской области отмечали, что мероприятие не предусматривает политических высказываний. Музыканты из «Смены» к этим требованиям не прислушались.

Реклама

«Строчка „В стране мечты никто не желает войны…“ немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — отметил Рыжков.

Он добавил, что администрация приняла абсолютно верное решение об удалении группы со сцены. В свою очередь, начальник управления пресс-службы губернатора Нижегородской области Николай Шестаков заявил, что после остановки выступления музыканты повели себя достойно и не стали портить людям праздник.

Ранее стало известно, что рок-фестиваль «Нашествие», запланированный в Калужской области, перенесут на 2024 год.