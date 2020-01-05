Выступление Хакамады в Киеве отменили, припомнив ей слова о Путине-победителе

В Киеве отменили выступление российского бизнес-тренера Ирины Хакамады на «Форуме больших мечтателей» (DreamBIG Forum). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Накануне украинские издания напомнили, что в 2014 году Хакамада на пресс-конференции Владимира Путина заявила, что «Крым всегда нуждался в русской самоидентификации» и поздравила президента России с присоединением полуострова. Хакамада назвала Путина победителем, сумевшим провести «супероперацию без единого выстрела».

Организаторы форума, компания Taryan Group, принесли извинения за отмену выступления, отметив, что «есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной».

Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Taryan Group организаторы бизнес-форума

Ирина Хакамада — известный в прошлом политик. Она была депутатом Госдумы с 1993 по 2003 год. В 1999–2003 годах являлась сопредседателем партии «Союз правых сил», в 2004 году баллотировалась в президенты страны, с 2012 по 2018 годы входила с состав президентского Совета по правам человека.