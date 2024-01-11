11 января 2024, 17:46
Выступивший против СВО протоиерей Уминский не пришел в церковный суд
Цыпин: протоиерей Уминский не явился на заседание церковного суда в Москве
Протоиерей Алексей Уминский не пришел на заседание епархиального суда Москвы. Там должны были рассматривать его дело о неисполнении распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы, сообщил РБК.
«Не было заседания, он не явился. Заседание будет позже», — процитировало издание зампредседателя суда, профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина.
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Он отметил, что с Уминским не смогли связаться, о причинах его неявки в суд пока ничего не известно.
По словам Цыпина, дело рассмотрят без обвиняемого, если тот без уважительных причин не придет в суд в третий раз.
Накануне Telegram-канал «Православие и зомби» сообщил о вызове священника в церковный суд 11 января и опубликовал скриншот указа. В документе указано, что протоиерею необходимо прийти в суд из-за церковного правонарушения, связанного с отказом от чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».
Настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. Поводом для этого послужила критика СВО со стороны священника.
Суд
Религия
Москва
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