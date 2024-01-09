Общество 09 января 2024, 23:31 Выступившему в одном носке солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат Mash: солисту группы «Щенки» Тесли вручили повестку в военкомат Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

Солисту группы «Щенки» Максиму Тесли (настоящая фамилия Моисеев) вручили повестку в военный комиссариат в суде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Такое решение приняли для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных.

Реклама

Тесли повторил скандальный образ рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который явился на вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в носке на половом органе.

Во время концерта Тесли тоже вышел на сцену в одном носке на гениталиях. Во время выступления предмет гардероба упал, обнажив половой орган артиста. Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково накануне. В Генпрокуратуре музыканта решили проверить на пропаганду ЛГБТ*.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал солиста «Щенков» на 10 суток. Исполнителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.