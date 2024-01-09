09 января 2024, 23:31
Выступившему в одном носке солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат
Mash: солисту группы «Щенки» Тесли вручили повестку в военкомат
Солисту группы «Щенки» Максиму Тесли (настоящая фамилия Моисеев) вручили повестку в военный комиссариат в суде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Такое решение приняли для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных.
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Тесли повторил скандальный образ рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который явился на вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в носке на половом органе.
Во время концерта Тесли тоже вышел на сцену в одном носке на гениталиях. Во время выступления предмет гардероба упал, обнажив половой орган артиста. Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково накануне. В Генпрокуратуре музыканта решили проверить на пропаганду ЛГБТ*.
Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал солиста «Щенков» на 10 суток. Исполнителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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