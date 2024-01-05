Общество 05 января 2024, 22:26 Выступившего против спецоперации протоиерея Уминского отстранили от служения РБК: протоиерея Уминского отстранили от служения после критики СВО Википедия

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Настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на историка культуры Николая Подосокорского и религиоведа Ксению Лученко.

По данным издания, настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах назначили протоиерея Андрея Ткачева. До 2014 года он был священником Украинской православной церкви Московского патриархата, но после Евромайдана проклял участников переворота и выступал с поддержкой действий России. Впрочем, на сайте храма настоятелем до сих пор указан Уминский.

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Уминский стал исполняющим обязанности настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах 30 лет назад — в 1994 году. В 2011 году он выступил за то, чтобы Церковь защищала людей перед государством и ставила властям неудобные вопросы. Неоднократно выступал в защиту фигурантов различных уголовных дел.

В 2022 году он заявлял, что не разделяет поддержку РПЦ специальной военной операции на Украине.

В конце декабря Минюст России включил в реестр иноагентов бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева*. По версии ведомства, священник выступал против СВО на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей.

* Включен Минюстом РФ в список иноагентов.