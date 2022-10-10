«Выступит с новым номером». Захарова отреагировала на слова Зеленского о встрече G7 | 360°

Общество 10 октября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Выступит с новым номером». Захарова отреагировала на слова Зеленского о встрече G7 Представитель МИД РФ Захарова: Зеленский надеется выступить на встрече G7 с новым номером РИА Новости

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский представит новый номер на срочной встрече лидеров стран «Большой семерки», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на сообщение политика о том, что он обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопрос о проведении совещания G7.

«Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером», — написала Захарова в Telegram-канале.

Реклама

О беседе с Шольцем Зеленский сообщил ранее в Twitter. Президент Украины уточнил, что помимо проведения срочной встречи лидеров стран «Большой семерки» стороны также обсудили усиление давления на Россию и вопросы восстановления поврежденной инфраструктуры.

Реклама

В Киеве, по данным местных властей, утром 10 октября произошли несколько взрывов. Один из них — возле здания СБУ. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в столице и восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Часть областей обесточена. Он предупредил о перебоях со светом, связью и водоснабжением.

6 0 0 0 0 0