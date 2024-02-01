Общество 01 февраля 2024, 17:46 Выступавший в джинсах депутат Плякин возмутил коллег Яровая сделала замечание депутату Плякину за выступление в ГД в джинсах Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Читать 360tv в

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сделала замечание депутату Владимиру Плякину от партии «Новые люди» за несоблюдение дресс-кода. Парламентарий выступал с трибуны в зале пленарных заседаний в джинсах, сообщило РИА «Новости».

«Докладчик, выходящий на трибуну в джинсах, вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», — сказала Яровая.

Реклама

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал коллегу. Он подчеркнул, что депутаты представляют россиян и страну, поэтому «начинать надо с себя».

До этого Володин говорил о важности дисциплины представителей депутатского корпуса. По его словам, парламентарии должны исправно посещать все заседания, чтобы принимать участие в законотворческой деятельности. «Прогульщикам» же грозят штрафы, напомнил спикер.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призывал лишать артистов званий за неэтичное поведение на публике.