Выступавшая за Украину спортсменка показала фото с российским флагом

Синхронистка Марина Голядкина показала подписчикам фотографию с отдыха в Крыму. На снимке девушка позирует с российским флагом. До 2015 года спортсменка выступала за Украину.

«Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам», — подписала фотографию Голядкина.

На опубликованном в Instagram кадре синхронистка позирует в купальнике на фоне крымских гор. При этом спортсменка держит в одной руке флаг России.

Многие подписчики сразу же рассмотрели на снимке полуостров. В комментариях под постом Голядкина подтвердила, что отдыхает в Крыму.

Голядкиной 24 года. Она родилась 13 июня 1997 года в Донецке. Выступала за сборную Украины до 2015 года. В составе национальной команды синхронистка стала бронзовым призером чемпионата мира, проходившего в 2013 году в Барселоне.

Спортсменка получила российское гражданство шесть лет назад. В составе сборной России ей удалось стать пятикратной чемпионкой мира в синхронном плавании. На Олимпийских играх в Токио Голядкина завоевала золотую медаль.