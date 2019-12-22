Выступающий за «экологичную пищу» Ди Каприо наелся фастфуда. Закрывшись капюшоном от репортеров
В Сеть попали кадры того, как Ди Каприо ест фастфуд со своей девушкой Камилой Морроне на улице, плотно закутавшись в черный капюшон.
На снимках видно Ди Каприо уплетает бургер. Также на столе заметна картошка фри и напитки.
Вместе с парой покататься на лыжах в Аспене ездил давний друг актера Лукас Хаас.
Несмотря на любовь к фастфуду, вкладывать Ди Каприо предпочитает в здоровые продукты, не вредящие экологии. Как и Билл Гейтс, актер инвестировал в стартап Beyond Meat — компанию по производства веганского мяса из горохового белка. В мае 2019 года компания вышла на IPO, за лето ее акции подорожали в пять раз.
Причем фарш, сосиски и котлеты Beyond Meat стоят значительно дороже аналогичных из мяса.
Пользователи прокомментировали любовь актера к фастфуду.
«Я, кажись, Ди Каприо», — написал larryschild28.
Пользовательница nastya__stark пожелала «всем провести такие же хорошие выходные как у Леонардо ДиКаприо».