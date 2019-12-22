Выступающий за «экологичную пищу» Ди Каприо наелся фастфуда. Закрывшись капюшоном от репортеров

Леонардо Ди Каприо выбрался на горнолыжный курорт в американском Аспене. Помимо катания на лыжах 45-летний актер участвовал в шоппинге со своей 22-летней подругой и зашел в ресторан быстрого питания. Все это не ускользнуло от внимания прохожих.

В Сеть попали кадры того, как Ди Каприо ест фастфуд со своей девушкой Камилой Морроне на улице, плотно закутавшись в черный капюшон.

На снимках видно Ди Каприо уплетает бургер. Также на столе заметна картошка фри и напитки.

Вместе с парой покататься на лыжах в Аспене ездил давний друг актера Лукас Хаас.

Несмотря на любовь к фастфуду, вкладывать Ди Каприо предпочитает в здоровые продукты, не вредящие экологии. Как и Билл Гейтс, актер инвестировал в стартап Beyond Meat — компанию по производства веганского мяса из горохового белка. В мае 2019 года компания вышла на IPO, за лето ее акции подорожали в пять раз.

Причем фарш, сосиски и котлеты Beyond Meat стоят значительно дороже аналогичных из мяса.

Пользователи прокомментировали любовь актера к фастфуду.

«Я, кажись, Ди Каприо», — написал larryschild28.

Пользовательница nastya__stark пожелала «всем провести такие же хорошие выходные как у Леонардо ДиКаприо».