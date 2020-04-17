Москвич неудачно почистил оружие и выстрелил в себя

В Москве мужчина решил почистить свое пневматическое оружие. В результате выстрелил себе в руку. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Мытная. Мужчину доставили с рваной огнестрельной раной левой кисти в приемной отделение. На днях в Москве на улице Окской неизвестный открыл стрельбу по мужчине 40 лет. Затем скрылся с места преступления, выкинув ружье. Кадры произошедшего попали на видеокамеру подъезда.