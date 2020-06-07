Выстрелил в голову и пытался сбежать. Бытовой конфликт произошел в Москве

Мужчина выстрелил в голову своему знакомому и попытался сбежать. Конфликт произошел на Михневской улице в Восточном Бирюлево в ночь на 7 июня.

Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В распоряжении издания оказался ролик с места событий. На кадрах видно, как возле подъезда ругаются несколько мужчин. В какой-то момент один из них неожиданно достает пистолет и стреляет в оппонента. Источник издания уточнил, что пуля из травматического оружия попала пострадавшему в голову.

В МВД «360» подтвердили информацию о конфликте.

Было ночью, в 03:51. Бытовой конфликт с применением травматического оружия. Один человек госпитализирован, стрелявшего доставили в полицию МВД по Москве.

После стрельбы мужчина никуда не ушел с места происшествия. Жители сразу вызвали полицию, и лишь когда наряд подъехал, стрелок попытался скрыться. На камеры видеонаблюдения попал и этот момент — видно, что мужчина пытается сбежать, как только увидел полицейскую машину. Однако ему не удается уйти от правоохранителей.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все подробности и мотивы случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.