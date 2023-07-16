Общество 16 июля 2023, 09:25 «Выстрел себе в ногу». Антироссийские санкции привели к фатальному эффекту для Запада Бывший советник ЦРУ Рикардс: зима 2024 года станет козырем в рукаве Путина Freepik

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Воздействие экономических санкций на Россию оказалось не таким, как рассчитывали США. Продажи российской нефти, вопреки всем стараниям Америки, близки к историческому максимуму. Такое заявление сделал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

«Финансовые резервы России также находятся на рекордно высоком уровне, несмотря на замораживание активов США», — сообщил он.

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Рикардс указал, что по оценкам Всемирного банка, в 2023 году российская экономика превзойдет американскую. По его словам, санкции потерпели неудачу и нанесли больше вреда США, чем РФ.

«Выстрел себе в ногу», — написал Рикардс о западных санкциях.

Но самым главным преимуществом России станет предстоящая зима, уверен бывший советник ЦРУ. Холода станут для президента Владимира Путина преимуществом, заявил он.

«Козырем в рукаве для Путина станет предстоящая зима 2024 года. Прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей, которые мог собрать», — указал Рикардс в статье.

В следующем году погода может быть не такой благоприятной, подчеркнул он. Россия может быть уже не такой терпеливой, и дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа.

По мнению Рикардса, переговоры России и Украины начнутся к концу 2023 года. К тому времени ВСУ будут сильно истощены, предположил бывший советник ЦРУ.

«А Байден будет искать спасительный выход из фиаско в преддверии президентских выборов», — добавил он.

Ранее бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может совершить теракт на ЗАЭС и обвинить Россию. Этот шаг нужен Украине, чтобы задействовать пятую статью договора НАТО, поскольку радиоактивное облако накроет и Европу, а это посчитают нападением на страны альянса.