Выставку в честь столетнего юбилея Героя СССР Надежды Троян открыли в Москве

Столетний юбилей Героя Советского Союза, разведчицы и талантливого врача Надежды Викторовны Троян отметили в Москве. Узнать об ее жизни можно на выставке «Надежда», которую открыли в Музее истории медицины.

На выставке представили фотографии, письма и личные вещи Надежды Викторовны. Во время войны она была медсестрой в партизанском отряде, который боролся с войсками нацистов в оккупированной Белоруссии.

В 1943 году Надежда Троян организовала подпольное сообщество, целью которого было уничтожение белорусского гауляйтера Вильгельма Кубе. На вверенной ему территории ставленник нацистского режима устроил геноцид населения.

Троян удалось склонить на свою сторону горничную, которая прислуживала в доме Кубе. Женщина подложила в его спальню самодельную бомбу.

После войны Надежда Троян закончила Первый Московский медицинский институт, где потом преподавала. Работала врачом и спасала жизни. Занимала должность председателя исполкома Союзов обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР.

В московском Музее истории медицины открыли патриотический центр имени Надежды Викторовны Троян. Туда намерены водить студентов, которые в будущем станут настоящими врачами.

«Здесь будет создан кино-лекторий, здесь будут проходить мастер-классы. Молодежь сможет лучше узнавать традиции, культуру, историю своей страны через призму истории своей профессии», — рассказала директор историко-патриотического центра Марина Чернеченко.

В планах центра также создание поискового отряда медиков и волонтерского штаба. На время коронавирусных ограничений музей приостановит свою работу, но для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей и подвигом Надежды Троян, есть открытая часть выставки «Надежда», расположенная под открытым небом. Посетить ее можно в любое время, главное не забывать о мерах профилактики.