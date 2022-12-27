Общество 27 декабря 2022, 13:08 Выставку советских елочных игрушек открыли в Омске

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В городском музее «Искусство Омска» заработала выставка советских елочных игрушек. Об этом сообщил ОТР.

Там представлены игрушки-великаны, ватные «укутыши», гильзы и стеклянные ракеты 1930–1960 годов.

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По словам куратора выставки Софьи Ясюкович, многие коллекционеры пытаются собрать игрушки, которые входили в наборы. Однако зачастую они имеют сколы или царапины.

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«И сейчас коллекционеры некоторые собирают даже отдельные игрушки. Это были наборы. И очень сложно, чтобы все фигурки в них были в сохранности», — добавила куратор.