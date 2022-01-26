Выставку редких ретро-автомобилей открыли в ЦДМ на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке открылась выставка легенд мировой автопромышленности. Все модели на ней спроектировала и построила мастерская BigBoysBigToys.

Экспозицию в ЦДМ организовали совместно с музеем культовых автомобилей М.О.С.Т. С 26 января по 23 февраля в главном атриуме магазина будут стоять четыре уникальных олдтаймера-рестомода: роадстер MG 1500 1957 года, кабриолет Chevrolet Impala 1958-го, спорткар Porsche 924 1978-го и пикап Dodge Lil' Red Express 1979-го.

Источник фото: телеканал «360»

В период проведения выставки по выходным дням с 11:00 до 17:00 для посетителей организуют экскурсии и презентации с подробным рассказом от гида музея о каждом из представленных экспонатов. Гости магазина смогут приобрести миниатюры авто от партнеров мероприятия в специальной выставочной зоне, которая откроется в главном атриуме.

«ЦДМ на Лубянке приглашает взрослых и юных автолюбителей своими глазами увидеть автомобильные легенды прошлого. Все модели, представленные в главном атриуме, являются важной частью истории мирового автопрома, каждый автомобиль можно близко рассмотреть и, конечно, сделать фото», — сказал генеральный директор ЦДМ Александр Копанев.

Источник фото: телеканал «360»

Представленные в ЦДМ на Лубянке автомобили спроектировали и построили в мастерской BigBoysBigToys. Рестомод представляет из себя машину с визуально аутентичным кузовом, подготовленную к использованию в условиях современности.

Источник фото: телеканал «360»

Пикап Dodge Lil' Red Express с 5,8-литровым двигателем мог разгоняться до 60 миль в час за 6,6 секунды и на время выпуска стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Грациозный и спортивный кабриолет Chevrolet Impala, получил название в честь африканских антилоп. Компактный спортивный родстер MG родом из Англии, созданный конструктором Уильямом Моррисом, быстро покорил американский рынок и оказал огромное влияние на все последующие модели спортивных автомобилей других марок. Спорткар Porsche 924, сошедший с конвейера во время нефтяного кризиса середины 70-х, стал первым в истории Porsche «бюджетным» автомобилем практически традиционной конструкции.