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    24 сентября 2021, 17:17

    Готовы к переезду в семью. Выставку разыскивающих дом собак проведут в Москве 26 сентября

    Анастасия Аброськина

    Разные по размеру и повадкам, но абсолютно здоровые и привитые собаки будут разыскивать новых хозяев на выставке в парке «Сокольники» 26 сентября. Гости увидят 70 питомцев и смогут взять понравившегося себе.

    Готовы к переезду в семью. Выставку разыскивающих дом собак проведут в Москве 26 сентября | Изображение 1Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

    Выставку «Всем по собаке» проведут бесплатно. В Москве она состоится в конце сентября, а чуть позже, 3 октября, — в Питере, в Центре дизайна DAA.

    Как рассказали организаторы, эта выставка — место, где любят собак и ищут им дом. Москвичи смогут познакомиться с ними в теплом шатре на Фестивальной площади в «Сокольниках».

    Даже если вы пока не готовы заводить питомца, все равно приходите погладить розовые пузяки или принести подарки для жителей приютов

    организаторы выставки «Всем по собаке».
    Готовы к переезду в семью. Выставку разыскивающих дом собак проведут в Москве 26 сентября | Изображение 2Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

    Но те, кто решил не возвращаться домой без питомца, должны не забыть взять с собой паспорт. Он нужен при оформлении, поскольку будут заключать официальный договор.

    «Приходите всей семьей, приводите друзей. Вход абсолютно свободный и бесплатный, но необходима регистрация — вы можете получить билет, заполнив данные о фамилии, имени, отчестве, телефоне и своей электронной почте», — уточнили организаторы.

    Готовы к переезду в семью. Выставку разыскивающих дом собак проведут в Москве 26 сентября | Изображение 3Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

    Заполняя данные регистрации, каждый участник подтвердит, что за последние две недели он не был в других странах и не контактировал с людьми, болеющими ковидом.

    Посетителям выставки нужно надевать маску и перчатки в павильоне. Просьба убедиться, что у вас нет симптомов простуды или ОРВИ

    организаторы выставки «Всем по собаке».

    Организатор — фонд «Подарок судьбы».

    Готовы к переезду в семью. Выставку разыскивающих дом собак проведут в Москве 26 сентября | Изображение 4Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

    Зарегистрироваться на выставку в Москве можно по ссылке, а в Санкт-Петербурге — по другой ссылке.