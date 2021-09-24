Готовы к переезду в семью. Выставку разыскивающих дом собак проведут в Москве 26 сентября

Разные по размеру и повадкам, но абсолютно здоровые и привитые собаки будут разыскивать новых хозяев на выставке в парке «Сокольники» 26 сентября. Гости увидят 70 питомцев и смогут взять понравившегося себе.

Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

Выставку «Всем по собаке» проведут бесплатно. В Москве она состоится в конце сентября, а чуть позже, 3 октября, — в Питере, в Центре дизайна DAA.

Как рассказали организаторы, эта выставка — место, где любят собак и ищут им дом. Москвичи смогут познакомиться с ними в теплом шатре на Фестивальной площади в «Сокольниках».

Даже если вы пока не готовы заводить питомца, все равно приходите погладить розовые пузяки или принести подарки для жителей приютов организаторы выставки «Всем по собаке».

Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

Но те, кто решил не возвращаться домой без питомца, должны не забыть взять с собой паспорт. Он нужен при оформлении, поскольку будут заключать официальный договор.

«Приходите всей семьей, приводите друзей. Вход абсолютно свободный и бесплатный, но необходима регистрация — вы можете получить билет, заполнив данные о фамилии, имени, отчестве, телефоне и своей электронной почте», — уточнили организаторы.

Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

Заполняя данные регистрации, каждый участник подтвердит, что за последние две недели он не был в других странах и не контактировал с людьми, болеющими ковидом.

Посетителям выставки нужно надевать маску и перчатки в павильоне. Просьба убедиться, что у вас нет симптомов простуды или ОРВИ организаторы выставки «Всем по собаке».

Организатор — фонд «Подарок судьбы».

Фото от организаторов выставки «Всем по собаке»

Зарегистрироваться на выставку в Москве можно по ссылке, а в Санкт-Петербурге — по другой ссылке.