Выставку о пропавших детях закрыли в парке «Музеон» в Москве из-за возрастных ограничений

В московском парке «Музеон» закрыли выставку поискового отряда «Лиза Алерт». Она была посвящена проблеме пропавших людей. Сообщение об этом появилось на странице отряда в Facebook.

Организаторы обратили внимание, что выставка была согласована, но затем руководство «Музеона» закрыло ее. Причиной стало то, что члены поискового отряда не захотели ввести возрастные ограничения при посещении выставки.

«Предлог: контент, по мнению парка искусств „Музеон“, 18+, и мы должны задерживать детей, которые туда идут. А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — пояснили они.

Координатор движения Олег Леонов отметил, что инсталляция была сделана, чтобы рассказать о проблеме потерявшихся людей. На выставке можно увидеть семь конструкций. Они сделаны из железа: внутри по кругу на стенах написаны истории пропавших и погибших детей.

«Написаны от первого лица. Написаны устами детей. Да, это тяжелый контент. Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили — не всегда все может закончиться хорошо», — подчеркнул Леонов.

Он обратил внимание, что при входе на выставку были установлены значки «18+». Но администрация парка все равно ее огородила.

«Мы готовы поставить своих добровольцев возле инсталляции. Они будут предупреждать детей прежде, чем те смогут зайти и прочитать эти страшные истории. Но для всех взрослых доступ туда должен быть обязательно. Поэтому мы требуем снять эти ограждения», — заключил Леонов.