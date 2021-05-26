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    26 мая 2021, 14:14

    Выставку о пропавших детях закрыли в парке «Музеон» в Москве из-за возрастных ограничений

    Ольга Назаркина

    В московском парке «Музеон» закрыли выставку поискового отряда «Лиза Алерт». Она была посвящена проблеме пропавших людей. Сообщение об этом появилось на странице отряда в Facebook.

    Выставку о пропавших детях закрыли в парке «Музеон» в Москве из-за возрастных ограничений

    Организаторы обратили внимание, что выставка была согласована, но затем руководство «Музеона» закрыло ее. Причиной стало то, что члены поискового отряда не захотели ввести возрастные ограничения при посещении выставки.

    «Предлог: контент, по мнению парка искусств „Музеон“, 18+, и мы должны задерживать детей, которые туда идут. А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — пояснили они.

    Координатор движения Олег Леонов отметил, что инсталляция была сделана, чтобы рассказать о проблеме потерявшихся людей. На выставке можно увидеть семь конструкций. Они сделаны из железа: внутри по кругу на стенах написаны истории пропавших и погибших детей.

    «Написаны от первого лица. Написаны устами детей. Да, это тяжелый контент. Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили — не всегда все может закончиться хорошо», — подчеркнул Леонов.

    Он обратил внимание, что при входе на выставку были установлены значки «18+». Но администрация парка все равно ее огородила.

    «Мы готовы поставить своих добровольцев возле инсталляции. Они будут предупреждать детей прежде, чем те смогут зайти и прочитать эти страшные истории. Но для всех взрослых доступ туда должен быть обязательно. Поэтому мы требуем снять эти ограждения», — заключил Леонов.