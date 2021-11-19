Выставку о Капотне открыли в Музее Москвы

Московский НПЗ «Газпром нефти» совместно с Музеем Москвы открыли выставку, посвященную столичному району Капотня. В экспозиции есть редкие исторические фотографии и видеозарисовки о жизни в Капотне. Также зрители смогут увидеть инсталляции современных художников, которые вдохновлялись прогулками по экотропам парка и новым пешеходным зонам Капотни.

Проект создавался при поддержке департамента культуры Москвы и программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Над выставкой работали историки, краеведы, искусствоведы, специалисты по развитию городской инфраструктуры.

Соавторами стали и сами жители Капотни, школьники, представители районного совета ветеранов и сотрудники Московского НПЗ. Посетить музей можно по QR-коду. Выставка продлится до марта 2022 года.

По словам начальника управления музейно-выставочной работы Департамента культуры города Москвы Антона Горянова, Капотня сейчас является одним из самых быстроразвивающихся районов города.

«На выставке, посвященной Капотне, показаны любимые места местных жителей, трепетное отношение к истории и гармония, в которой они живут в этом самобытном районе Москвы», — отметил он.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко напомнила, что Капотня стала одна из первых территорий в Москве, где было реализовано комплексное благоустройство по программе «Мой район».

«Сегодня Капотне посвящена целая страница экспозиции Музея Москвы.<…>Такие проекты показывают нам, с какой теплотой и заботой жители относятся к своему дому», — добавила сенатор.

Вице-спикер Госдумы, депутат от Люблинского избирательного округа Москвы Петр Толстой обратил внимание, что сейчас Капотня становится центром притяжения для молодежи, одним из красивейших и благоустроенных районов Москвы.

«И во многом в этом заслуга МНПЗ и проектов, которые завод реализует на территории района», — сказал парламентарий.

Заместитель генерального директора Московского НПЗ по общим вопросам Денис Зыков рассказал, что завод уделяет особое внимание развитию Капотни и одним из важнейших направлений этой работы является сохранение истории и привлечение внимания к культурной идентичности района.

«С помощью выставки мы рассказываем о людях и достижениях, о том, какой вклад они внесли в развитие нашего города», — пояснил он.

Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» реализуется с 2012 года.