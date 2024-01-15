15 января 2024, 13:57
Выставку ко Дню российского студенчества открыли в Москве
Фотовыставку ко Дню российского студенчества открыли на двух площадках в Москве
В честь Дня российского студенчества в столице стартовала фотовыставка. Она пройдет на двух площадках — у основного входа в парк «Ходынское поле» с 15 по 31 января, а затем, с 22 января по 5 февраля, — в Парке Горького. Об этом рассказала председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
«Мы считаем важным рассказывать о наших талантливых молодых ребятах, об их мечтах, а также о том, как учеба помогает реализовывать их личностный и профессиональный потенциал», — подчеркнула она.
Реклама
Выставка продемонстрирует фотографии, отражающие жизнь студентов различных направлений — от журналистов и киберспортсменов до ветеринаров и кондитеров. Они представят свои профессии и поделятся личными амбициями, мечтами и достижениями.
«Я считаю свою будущую профессию очень важной, и хотелось бы, чтобы как можно больше жителей узнали о ней», — отметил участник выставки, студент Российского химико-технологического университета Степан Бобровницкий.
В Москве обучается свыше 900 тысяч студентов. Город стал центром притяжения для молодежи, что позволило ему одержать победу в федеральном конкурсе «Молодежная столица России — 2024». Благодаря этому в городе пройдет ряд крупных тематических мероприятий.
Кроме того, в наступившем году московские учебные заведения оборудуют роботами. Все машины разработали местные производители.
Студенты
Москва
Реклама
Реклама