15 декабря 2023, 17:25
Выставку «Этнобренды» открыли в московском метро
Выставку об этнобрендах России открыли на станции метро «Воробьевы горы»
На станции метро «Воробьевы горы» в Москве стартовала выставка, посвященная этнобрендам России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
Посетители смогут ознакомиться с такими экспонатами, как уральские драгоценные камни, традиционные тульские самовары, работы гжельских ремесленников и многое другое.
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«Пассажиры смогут узнать много интересного о традиционных промыслах и продукции из 15 регионов нашей страны», — отметил заммэра.
Жители и гости столицы смогут погрузиться в мир уникальных национальных брендов России до 14 января.
Выставочный проект организовали в сотрудничестве с Российским государственным социальным университетом.
Ранее выставку детских рисунков открыли в резиденции Деда Мороза в Химках.
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