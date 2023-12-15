Общество 15 декабря 2023, 17:25 Выставку «Этнобренды» открыли в московском метро Выставку об этнобрендах России открыли на станции метро «Воробьевы горы» фото: mos.ru/dt

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На станции метро «Воробьевы горы» в Москве стартовала выставка, посвященная этнобрендам России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Посетители смогут ознакомиться с такими экспонатами, как уральские драгоценные камни, традиционные тульские самовары, работы гжельских ремесленников и многое другое.

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«Пассажиры смогут узнать много интересного о традиционных промыслах и продукции из 15 регионов нашей страны», — отметил заммэра.

Жители и гости столицы смогут погрузиться в мир уникальных национальных брендов России до 14 января.

Выставочный проект организовали в сотрудничестве с Российским государственным социальным университетом.

Ранее выставку детских рисунков открыли в резиденции Деда Мороза в Химках.