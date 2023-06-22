Общество 22 июня 2023, 13:48 Выставки животных из приютов пройдут летом на ВДНХ Фестивали-пристройства животных из городских приютов пройдут летом на ВДНХ в Москве пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Фестивали-пристройства животных из приютов пройдут на ВДНХ трижды за лето, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Выставки состоятся 24 июня, 15 июля и 19 августа.

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В эту субботу 17 собак и кошек будут ждать своих хозяев в сквере Юннатов рядом со зданием Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Посетители смогут поиграть с животными из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест» с 11 до 17 часов. Понравившегося питомца можно будет забрать домой.

Гостям расскажут о правилах ухода за питомцами и способах научить его простым командам. Тем, кто не сможет забрать животное домой, объяснят, как стать волонтером и взять шефство над обитателем приюта.

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