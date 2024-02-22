Общество 22 февраля 2024, 15:48 Выставки работ бразильских художников открылись в Нижнем Новгороде

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Две выставки бразильских фотографов «Дикая природа Бразилии» и «Бразилия рубежа XIX–XX веков. Рио-де-Жанейро» открылись в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»

Работы Рикардо Мартинса приблизят нижегородцев к чудесам бразильской природы, а снимки Марка Ферреса расскажут о стране на рубеже веков. В экспозицию вошли 29 фотографий Мартинса и 19 работ Ферреса.

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Отмечается, что выставки открыли цикл мероприятий, которые пройдут в регионе в рамках «Дней культуры Бразилии» в 2024 году.