Общество 31 июля 2023, 16:57 Выставки картин под открытым небом появились в Москве Пресс-служба «Пятерочки»

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Работы современных художников, вдохновлявшихся исторической и культурной ценностью Басманного района, выставили под открытым небом в Москве. Экспозицию запустила торговая сеть «Пятерочка» совместно с музеем Басманного района «Басмания» и проектом «Центры местного сообщества» при поддержке Фонда президентских грантов.

С начала апреля картины разместили на фасадах шести магазинов. Проект получил название «Музей шаговой доступности».

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Вторую выставку, посвященную улицам и домам Басманного района, открыли в торговых точках в середине июля. Художники выполнили работы для экспозиции в разных техниках: от цветных карандашей и маркеров до живописи маслом.

Каждую картину сопроводили познавательной заметкой от краеведа об изображенном месте. Ознакомиться с информацией можно, перейдя на сайт музея.

Пресс-служба «Пятерочки»

В проект вошли не только уличные выставки, но и восемь авторских экскурсий от краеведов Москвы. С июля по сентябрь все желающие могут бесплатно посетить экскурсии по Басманному району и узнать, например, где в столице жили старообрядцы, где рос горох и расцветал бизнес.

«Мы стараемся развивать как можно больше социальных проектов, направленных на поддержку локальных творческих инициатив», — отметила руководитель «Центров местного сообщества» Анна Гусейнова.

Совместной выставкой с музеем Басманного района проект хотел показать гостям, что искусство можно увидеть не только в учреждениях культуры, но и в магазине или просто на улице, пояснила Гусейнова. По ее словам, этот проект поможет усилить интерес жителей к изучению родного района и позволит людям чаще замечать прекрасное среди бытовой суеты. Выставка и экскурсии продлятся до сентября 2023 года.