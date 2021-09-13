Выставки Comic Con Russia и «ИгроМир» перенесли на следующий год

Организаторы выставок Comic Con Russia и «ИгроМир» сообщили об их переносе на 2022 год. Причиной они назвали пандемию коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальную страницу мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Не отменяем, а переносим. Увидимся в 2022. „ИгроМир 2021“ должен был стать долгожданной встречей после двухлетней разлуки… Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести „ИгроМир“ в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей», — говорится в сообщении.

В этом году выставки должны были пройти в Крокус Экспо с 7 по 10 октября. Новые даты проведения Comic Con Russia и «ИгроМира» будут объявлены позднее.