Общество 25 января 2024, 12:24 Выставка «Вера в Победу!» открылась в Государственном музее спорта в Петербурге

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Выставка «Вера в Победу!», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, открылась 24 января в Государственном музее спорта в Санкт-Петербурге. На ней представили одноименную книгу «Петербургского дневника», сообщили на сайте издания.

Книга рассказывает о спортсменах и тренерах, которые жили в городе период блокады, а также о соревнованиях, проведенных в те годы. Экспозиция включает в себя фотографии из семейных архивов, документы, награды и другие интересные артефакты.

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Отмечается, что посетить выставку можно будет до 24 февраля.