Выставка творческих работ «Весенняя симфония» пройдет в Салехарде

С 1 по 31 марта в Салехарде в детской школе искусств будет работать выставка «Весенняя симфония». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

На выставке покажут работы самодеятельных и профессиональных художников. Экспонаты будут представлены в разных направлениях: декоративно-прикладное искусство, графика и живопись. Открытие «Весенней симфонии» пройдет сегодня в холле второго этажа. Отмечается, что масочный режим сохраняется в учреждении.