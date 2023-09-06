06 сентября 2023, 12:01
Выставка «Транспорт будущего» пройдет в «Технограде» в Москве
Фурсин: выставка «Транспорт будущего» пройдет в «Технограде» на ВДНХ 9 сентября
Выставка «Транспорт будущего» состоится в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Посетителям выставки покажут разработки студентов Московского политехнического университета и арт-объекты. Они смогут встретиться с экспертами и принять участие в мастер-классах по конструированию и моделированию.
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На улице перед корпусом «Пром. Техноград» все желающие познакомятся с инновационными автомобилями, включая спорткар Marussia GT, спортпрототип Fenix, электрифицированный квадроцикл Stels Guepard, а также электромотоциклы Mig R и Mig R2, предназначенные для участия в скоростных заездах на льду «Байкальская миля».
В конференц-зале корпуса «Арт. Техноград» пройдет серия лекций от специалистов Московского политехнического университета — Пабло Итурралде, Семена Земцева, Николая Панокина. Они расскажут о подготовке инженеров, работающих над масштабными проектами для отечественной автомобильной промышленности, создании электроавтомобилей, беспилотных машин и работе с искусственным интеллектом.
Ранее седельный тягач «Валдай 45» представили на выставке Comtrans в Москве.
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